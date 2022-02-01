У Миколенко в «Эвертоне» появился еще один звездный одноклубник
Переход Миколенко в «Эвертон» попал в топ-10 самых дорогих трансферов января
Украинец – на 7-м месте
01 февраля 12:40
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images
Авторитетный портал Transfermarkt составил список самых дорогих трансферов января.
1. Душан Влахович. «Фиорентина» – «Ювентус». 81,6 млн евро.
2. Ферран Торрес. «Манчестер Сити» – «Барселона». 55 млн евро
3. Луис Диас. «Порту» – «Ливерпуль». 45 млн евро.
4. Бруно Гимараэс. «Лион» – «Ньюкасл». 42,1 млн евро.
5. Крис Вуд. «Бернли» – «Ньюкасл». 30 млн евро.
6. Люка Динь. «Эвертон» – «Астон Вилла». 30 млн евро.
7. Виталий Миколенко. «Динамо» – «Эвертон». 23,5 млн евро.
8. Юри Альберто. «Интернасьональ» – «Зенит». 20 млн евро.
9. Родриго Бентанкур. «Ювентус» – «Тоттенхэм». 19 млн евро.
10. Хулиан Альверс. «Ривер Плейт» – «Манчестер Сити». 17 млн евро.
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