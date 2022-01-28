Перелом носа и сотрясение мозга. Вратарь «Динамо» узнал свой диагноз

Нещерет травмировался в матче с «Буде-Глимт»

Руслан Нещерет / Фото: ФК Динамо

Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет получил перелом носа и сотрясение мозга во вчерашнем спарринге с «Буде-Глимт» (1:1).

После матча Нещерет вместе с клубными врачами отправился в клинику для проведения детального обследования.

Вратарь появился на поле после перерыва, но на 56-й минуте получил повреждение после столкновения с игроком соперника. На 58-й минуте вместо Нещерета на поле вышел Георгий Бущан.

Напомним, «Динамо» уже вернулось в Украину после первого сбора.