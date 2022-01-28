Нещерет: «Подходим к тому, что голкиперы будут играть ногами на уровне с полевыми»
Перелом носа и сотрясение мозга. Вратарь «Динамо» узнал свой диагноз
Нещерет травмировался в матче с «Буде-Глимт»
Руслан Нещерет / Фото: ФК Динамо
Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет получил перелом носа и сотрясение мозга во вчерашнем спарринге с «Буде-Глимт» (1:1).
После матча Нещерет вместе с клубными врачами отправился в клинику для проведения детального обследования.
Вратарь появился на поле после перерыва, но на 56-й минуте получил повреждение после столкновения с игроком соперника. На 58-й минуте вместо Нещерета на поле вышел Георгий Бущан.
Напомним, «Динамо» уже вернулось в Украину после первого сбора.
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