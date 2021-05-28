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Перенервничал. Куман обратился в больницу из-за психологических проблем
«Барселона» хотела уволить специалиста
11:55
Роналд Куман / фото - FootBoom
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман испытывает психологические проблемы. Об этом сообщает инсайдер Даниэль Жиронес в своем Twitter.
По информации, специалист обратился в одну из больниц Барселоны из-за чувства тревоги.
Обследование серьезных проблем не выявило, специалиста отпустили домой.
Напомним, «Барселона» передумала увольнять Кумана.
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