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Перенервничал. Куман обратился в больницу из-за психологических проблем

«Барселона» хотела уволить специалиста
Футбол Примерa (Испания)
11:55
Перенервничал. Куман обратился в больницу из-за психологических проблем
Роналд Куман / фото - FootBoom

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман испытывает психологические проблемы. Об этом сообщает инсайдер Даниэль Жиронес в своем Twitter.

По информации, специалист обратился в одну из больниц Барселоны из-за чувства тревоги.

Обследование серьезных проблем не выявило, специалиста отпустили домой.

Напомним, «Барселона» передумала увольнять Кумана.

 

 

Михаил Рыбак
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Теги

Рональд Куман Барселона (футбол)

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