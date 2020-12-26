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«Переодевались в вагончике». Шевчук вспомнил условия в «Олимпике»

Сейчас донецкий клуб опустился в Первую лигу
Футбол Украинская Премьер-лига
09:09
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«Переодевались в вагончике». Шевчук вспомнил условия в «Олимпике»
Вячеслав Шевчук / Фото - ФК Шахтер
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Бывший тренер «Олимпика» Вячеслав Шевчук вспомнил в интервью программе «Пряма червона» условия в донецком клубе.

Когда тренировались в «Олимпике», Гай, который выиграл Кубок UEFA, столько лет был в «Шахтере», сборной, никогда не слышал от Леши, что условия плохие. Наоборот, другие могли что-то там фыркать, а он никогда.

Каждый день своим примером показывал, что нужно оставаться профессионалом и порядочным человеком. Для меня это очень важно.

У нас был вагончик, мы в нем переодевались. Ну, не проблема. У нас не было даже где теорию провести. Мы там же проводили теорию, я курточкой закрывал окно, полотенцем, потому что всегда нужно игрокам информацию донести.

Потом уже появилась база, арендовали уже после моего ухода, лучше условия были. Команда имела возможность заезжать. Но в мое время не было куда заезжать. Мы тренировались на искусственном поле. Все к этому относились к этому с пониманием и профессионализмом.

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Ранее Шевчук стал спортивным директором «Вереса».

Сергей Стаднюк
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