«Переодевались в вагончике». Шевчук вспомнил условия в «Олимпике»

Вячеслав Шевчук / Фото - ФК Шахтер

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Бывший тренер «Олимпика» Вячеслав Шевчук вспомнил в интервью программе «Пряма червона» условия в донецком клубе.

Каждый день своим примером показывал, что нужно оставаться профессионалом и порядочным человеком. Для меня это очень важно.

У нас был вагончик, мы в нем переодевались. Ну, не проблема. У нас не было даже где теорию провести. Мы там же проводили теорию, я курточкой закрывал окно, полотенцем, потому что всегда нужно игрокам информацию донести.

Потом уже появилась база, арендовали уже после моего ухода, лучше условия были. Команда имела возможность заезжать. Но в мое время не было куда заезжать. Мы тренировались на искусственном поле. Все к этому относились к этому с пониманием и профессионализмом.