«Переодевались в вагончике». Шевчук вспомнил условия в «Олимпике»
Бывший тренер «Олимпика» Вячеслав Шевчук вспомнил в интервью программе «Пряма червона» условия в донецком клубе.
Когда тренировались в «Олимпике», Гай, который выиграл Кубок UEFA, столько лет был в «Шахтере», сборной, никогда не слышал от Леши, что условия плохие. Наоборот, другие могли что-то там фыркать, а он никогда.#Inside_TEXT_Banner#
Каждый день своим примером показывал, что нужно оставаться профессионалом и порядочным человеком. Для меня это очень важно.
У нас был вагончик, мы в нем переодевались. Ну, не проблема. У нас не было даже где теорию провести. Мы там же проводили теорию, я курточкой закрывал окно, полотенцем, потому что всегда нужно игрокам информацию донести.
Потом уже появилась база, арендовали уже после моего ухода, лучше условия были. Команда имела возможность заезжать. Но в мое время не было куда заезжать. Мы тренировались на искусственном поле. Все к этому относились к этому с пониманием и профессионализмом.
Ранее Шевчук стал спортивным директором «Вереса».