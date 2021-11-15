Переплюнул Тухеля. Ван Гал будет на бровке руководить сборной Нидерландов в инвалидном кресле

70-летний специалист травмировал бедро

Луи Ван Гал / фото - The Correspondent

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал получил травму бедра, но все равно сможет руководить своей командой с бровки поля на матче отбора на чемпионат мира 2022 против Норвегии, сообщает nu.nl.

По информации источника, 70-летний коуч поскользнулся и упал на парковке, когда ставил свой велосипед. Специалист повредил ногу, из-за чего не может передвигаться на своих двух.

На последней тренировке «оранжевых» тренер разъезжал по полю на гольф-каре, а на матче с норвежцами будет находится в инвалидном кресле.

Голландец заставил вспомнить всех о ситуации Томаса Тухеля, который сломал ногу перед финалом Лиги чемпионов 2020. Немец тогда руководил ПСЖ с гипсом и на костылях.

Напомним, Нидерланды упустили шанс досрочно выйти на ЧМ-2022, потеряв очки с аутсайдером.