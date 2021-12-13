Степаненко – о Марлосе: «Все хотели в команде, чтобы он остался»
Переполнили эмоции. Срна объяснил, почему Марлос не приехал на прощание команды с собой
Натурализованный украинец покинул «Шахтер»
Дарио Срна / Фото - ФК Шахтер
Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна прокомментировал завершение контракта полузащитника Марлоса с клубом.
Марлос сделал очень много для «Шахтера», в футболке которого он провел почти 300 матчей и помог выиграть много важных трофеев. Это большой игрок в истории «Шахтера», и клуб ему очень-очень благодарен. К сожалению, Марлос принял решение покинуть «Шахтер», о чем сказал еще несколько месяцев назад, и мы уважаем его решение.
Почему не приехал на прощание с командой? Я разговаривал с Марлосом, и он сказал, что ему очень тяжело эмоционально и сложно представить, что теперь он будет находиться далеко от команды. Он собирался попрощаться с командой, но в последний момент просто не смог приехать и принес извинения. Поэтому с его стороны не было игнорирования – это просто человеческие эмоции, которые можно понять.
Ранее хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко признался, что в команде хотели, чтобы Марлос остался.
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