Переполнили эмоции. Срна объяснил, почему Марлос не приехал на прощание команды с собой

Дарио Срна / Фото - ФК Шахтер

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна прокомментировал завершение контракта полузащитника Марлоса с клубом.

Почему не приехал на прощание с командой? Я разговаривал с Марлосом, и он сказал, что ему очень тяжело эмоционально и сложно представить, что теперь он будет находиться далеко от команды. Он собирался попрощаться с командой, но в последний момент просто не смог приехать и принес извинения. Поэтому с его стороны не было игнорирования – это просто человеческие эмоции, которые можно понять.