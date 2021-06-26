Перес: «Мы еще не обсуждали с Вараном продление контракта»

Рафаэль Варан / Фото: Eurosport

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о будущем защитника Рафаэля Варана. Его слова приводит Marca.

Я не общался с игроком и не знаю, чего он хочет. Он скажет, хочет ли уйти или остаться.

Варан – игрок «Реала», у него еще год по контракту. Я не думаю, что у нас были предложения по нему».