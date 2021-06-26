Перес намекнул на возвращение Бэйла в «Реал»
Перес: «Мы еще не обсуждали с Вараном продление контракта»
Президент «Реала» высказался о будущем защитника
17:45
Рафаэль Варан / Фото: Eurosport
Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о будущем защитника Рафаэля Варана. Его слова приводит Marca.
«Я читаю новости о Варане в газетах и ничего не знаю. Он сейчас выступает на Евро, а вопрос продления контракта мы обсудим уже после.
Я не общался с игроком и не знаю, чего он хочет. Он скажет, хочет ли уйти или остаться.
Варан – игрок «Реала», у него еще год по контракту. Я не думаю, что у нас были предложения по нему».
Ранее Перес рассказал, кто будет капитаном «Реала» после Серхио Рамоса.
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