Перес намекнул на возвращение Бэйла в «Реал»

Нужен ли валлиец команде?

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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказал свое мнение, о вингере «сливочных» и сборной Уэльса Гарете Бэйле, выступающем в аренде за «Тоттенхэм». Слова главы клуба приводит издание Marca.

«Я помню все финалы, которые мы выиграли с ним. Это один из лучших игроков Европы. Помню его ножницы в финале Лиги чемпионов в Киеве, мяч головой, забитый в Лиссабоне, и забег в игре против «Барселоны» в финале Кубка Испании».

У Гарета остался еще год по контракту с «Реалом», и все идет к тому, что он доиграет до конца соглашения в Мадриде. Главный вопрос: не помешает ли валлиец работе тренера Карло Анчелотти, который в свое время именно из-за конфликта с вингером поссорился с Пересом и потерял работу в «Реале» в 2015 году.

Но, Папа Карло привык работать с капризными звездами, и даже заявил, что будет рассчитывать на таких ветеранов как Марсело, Иско и Бэйл в предстоящем сезоне.

Напомним, Перес заявил, что Зинедин Зидан хочет возглавить сборную Франции.