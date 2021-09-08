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Перес – о трансфере Камавинга: «Его желали подписать крупнейшие европейские клубы»
Француз в итоге оказался в «Реале»
16:59
Эдуардо Камавинга / Фото: Eurosport
Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал трансфер Эдуардо Камавинги в мадридский клуб. Его слова приводит As.
«Сегодня наш клуб приветствует молодого французского игрока, который, я твердо уверен, продемонстрирует свой талант, свою силу и стремление к совершенствованию.
В детстве он готовился стать великим футболистом, и с детства он стремился однажды надеть футболку мадридского «Реала». И этот момент настал.
Несмотря на то, что ему всего 18 лет, Камавинга стал одним из тех игроков, которых желают подписать крупнейшие клубы Европы.
Камавинга хотел защитить эту эмблему и мечтал сыграть на «Сантьяго Бернабеу», и мы, зная о его огромном таланте, хотим на него рассчитывать».
Ранее Камавинга заявил, что он всегда мечтал играть за «Реал».
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