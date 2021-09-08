Перес – о трансфере Камавинга: «Его желали подписать крупнейшие европейские клубы»

Эдуардо Камавинга / Фото: Eurosport

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал трансфер Эдуардо Камавинги в мадридский клуб. Его слова приводит As.

В детстве он готовился стать великим футболистом, и с детства он стремился однажды надеть футболку мадридского «Реала». И этот момент настал.

Несмотря на то, что ему всего 18 лет, Камавинга стал одним из тех игроков, которых желают подписать крупнейшие клубы Европы.

Камавинга хотел защитить эту эмблему и мечтал сыграть на «Сантьяго Бернабеу», и мы, зная о его огромном таланте, хотим на него рассчитывать».