Перес – об уходе Рамоса: «Не буду рассказывать свою версию событий»

Легенда мадридцев покинул клуб бесплатно

Перес и Рамос / Фото: Twitter

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался об уходе из клуба капитана Серхио Рамоса. Его слова приводит As.

«Он легенда «Реала», и на эту тему уже все сказано. Не буду рассказывать свою версию событий. Мы сказали ему, что у предложения есть срок, но он этого не принял и подумал иначе».

Рамос выступал за мадридский клуб с 2005-го года и покинул его бесплатно.

Напомним, «Рома» интересовалась Рамосом, его приглашал Жозе Моуриньо.