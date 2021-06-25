Перес рассказал, кто будет капитаном «Реала» после Рамоса
Перес – об уходе Рамоса: «Не буду рассказывать свою версию событий»
Легенда мадридцев покинул клуб бесплатно
11:59
Перес и Рамос / Фото: Twitter
Президент «Реала» Флорентино Перес высказался об уходе из клуба капитана Серхио Рамоса. Его слова приводит As.
«Он легенда «Реала», и на эту тему уже все сказано. Не буду рассказывать свою версию событий. Мы сказали ему, что у предложения есть срок, но он этого не принял и подумал иначе».
Рамос выступал за мадридский клуб с 2005-го года и покинул его бесплатно.
Напомним, «Рома» интересовалась Рамосом, его приглашал Жозе Моуриньо.
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