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Перес постійно підтримує Луніна через війну в Україні

Президент «Реала» контактує з голкіпером
Футбол Украинские легионеры
13:30
Перес постійно підтримує Луніна через війну в Україні
Флорентіно Перес / Фото: Twitter

Президент «Реала» Флорентіно Перес постійно підтримує воротаря іспанського гранда Андрія Луніна через війну в Україні, повідомляє Madrid Xtra.

За інформацією джерела, Перес намагається приділити Луніну та його родині якомога більше уваги.

Нагадаємо, в останньому матчу проти «Кадіса» (1:1) Лунін відбив пенальті і був визнаний найкращим гравцем матчу.

Згодом Луніна включили до символічної збірної туру в чемпіонаті Іспанії.

Петр Приходько
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Теги

Флорентино Перес Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол)

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