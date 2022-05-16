Лунін потрапив до збірної туру чемпіонату Іспанії
Перес постійно підтримує Луніна через війну в Україні
Президент «Реала» контактує з голкіпером
13:30
Флорентіно Перес / Фото: Twitter
Президент «Реала» Флорентіно Перес постійно підтримує воротаря іспанського гранда Андрія Луніна через війну в Україні, повідомляє Madrid Xtra.
За інформацією джерела, Перес намагається приділити Луніну та його родині якомога більше уваги.
Нагадаємо, в останньому матчу проти «Кадіса» (1:1) Лунін відбив пенальті і був визнаний найкращим гравцем матчу.
Згодом Луніна включили до символічної збірної туру в чемпіонаті Іспанії.
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