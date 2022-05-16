Перес постійно підтримує Луніна через війну в Україні

Президент «Реала» контактує з голкіпером

Флорентіно Перес / Фото: Twitter

Президент «Реала» Флорентіно Перес постійно підтримує воротаря іспанського гранда Андрія Луніна через війну в Україні, повідомляє Madrid Xtra.

За інформацією джерела, Перес намагається приділити Луніну та його родині якомога більше уваги.

Нагадаємо, в останньому матчу проти «Кадіса» (1:1) Лунін відбив пенальті і був визнаний найкращим гравцем матчу.

Згодом Луніна включили до символічної збірної туру в чемпіонаті Іспанії.