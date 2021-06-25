Перес – об уходе Рамоса: «Не буду рассказывать свою версию событий»
Перес: «Рамос вернется в «Реал»
Пока неизвестно, в какой роли
14:03
Серхио Рамос / Фото: Twitter
Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что бывший капитан команды Серхио Рамос однажды снова вернется в клуб. Его слова приводит Marca.
«Я люблю Рамоса как сына, я привел его сюда в 2005 году. Никогда прежде я не давал пресс-конференцию с игроком.
Я восхищаюсь им. Он – легенда, и мы хотели, чтобы он остался. Мы предложили ему контракт с определенным дедлайном, но он его не принял.
«Реал» – дом Рамоса, и он обязательно вернется в другой роли».
Ранее Перес рассказал, кто будет капитаном «Реала» после ухода Рамоса.
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