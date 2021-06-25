Перес: «Рамос вернется в «Реал»

Серхио Рамос / Фото: Twitter

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что бывший капитан команды Серхио Рамос однажды снова вернется в клуб. Его слова приводит Marca.

Я восхищаюсь им. Он – легенда, и мы хотели, чтобы он остался. Мы предложили ему контракт с определенным дедлайном, но он его не принял.

«Реал» – дом Рамоса, и он обязательно вернется в другой роли».