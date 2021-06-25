Канадский клуб сыграет в финале Кубка Стэнли впервые за последние 10 лет. Последний трофей добыл «Монреаль» еще в 1993 году
Перес рассказал, кто будет капитаном «Реала» после Рамоса
Этого почетного звания удостоится другой защитник
10:54
Флорентино Перес / Фото: Twitter
Президент «Реала» Флорентино Перес подтвердил, что в следующем сезоне капитаном команды будет Марсело. Его слова приводит пресс-служба мадридского клуба.
«Марсело будет нашим капитаном в следующем сезоне. Трудно найти другого крайнего защитника, такого как Марсело. Он и Роберто Карлос были лучшими в истории»
Ранее Перес высказался об участии «Реала» в Суперлиге.
Комментарии 0