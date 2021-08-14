Перес вновь в ярости? «Реал» задумался о выходе из Ла Лиги

Мадридский клуб не устраивает политика лиги

Фото: Marca

«Реал» изучает возможность выхода из Ла Лиги, сообщает Mundo Deportivo.

Клуб не устраивает политика лиги. Недавно Ла Лига продала 10% прав люксембургскому инвестиционному фонду CVC. Идеи главы Ла Лиги Хавьера Тебаса также не устраивают президента «Реала» Флорентино Переса.

Выйти из Ла Лиги «Реалу» будет невероятно трудно, однако на данный момент такую идею рассматривают юристы команды. Перес также изучает возможность вступления в «Реала» в АПЛ.

Отметим, что Ла Лига также не поддержала идею Суперлиги, инициатором которой является Перес.