Перес – об уходе Рамоса: «Не буду рассказывать свою версию событий»
Перес: «Зидан хочет возглавить сборную Франции»
Наставник покинул «Реал» в конце прошлого сезона
13:58
Флорентино Перес и Зинедин Зидан / Фото: Twitter
Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что бывший тренер команды Зинедин Зидан хочет возглавить сборную Франции. Его слова приводит Marca.
«Зинедин Зидан мечтает стать тренером сборной Франции. Уверен, он этого добьется. Мне по-прежнему очень нравится Зидан. Если он однажды захочет вернуться в «Реал», то пусть знает, что здесь в любом случае его дом».
Ранее Перес рассказал, кто будет капитаном «Реала» после Серхио Рамоса.