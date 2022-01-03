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Перешедшим в хорватский клуб Чеберко интересовался «Металлист»

Также экс-защитник «Зари» мог оказаться в Германии и Бельгии
Футбол Украинские легионеры
21:02
Перешедшим в хорватский клуб Чеберко интересовался «Металлист»
Евгений Чеберко / Фото - Осиек

Иван Поробия, агент защитника «Осиека» Евгения Чеберко, рассказал о том какие у футболиста были варианты продолжения карьеры. Ранее хорватский клуб оформил полноценный трансфер игрока.

Евгений провел хороший сезон в Хорватии, тренеры им были довольны. Может, не всегда играл, но это было связано с тактическими моментами. Хотя в целом игровой практикой не был обделен и провел большую часть матчей, после чего на него обратили внимание снова в том же ЛАСКе.

Новый тренер команды хотел его вернуть, был момент, что Евгений должен был возвращаться в Австрию, после того как тренер ЛАСКа приезжал в Загреб и смотрел вживую кубковую игру с участием Чеберко. Но «Осиек» тоже хотел его оставить у себя и выкупить.

Параллельно появился интерес к Чеберко со стороны других клубов. В частности, были контакты с немецким «Падерборном», бельгийским «Кортрейком». Спрашивали о нем другие хорватские клубы. Также был интерес из Украины, звонили из «Металлиста».

Качели продолжались до последнего. И только 31 декабря «Осиек» все-таки воспользовался опцией арендного контракта и в последний день выкупил права на Чеберко у ЛАСКа. Сумма получилась хорошая – немного больше миллиона евро. Футболист тоже остался доволен, продолжая карьеру в Европе, в Хорватии.

У «Осиека» в нынешнем сезоне амбициозные планы, команда хорошо выступает под руководством Ненада Бьелицы. Команда идет на первом месте в чемпионате, вышла в полуфинал Кубка. Поэтому тренер хотел сохранить украинца для своей команды.

Напомним, в австрийский ЛАСК Чеберко перебрался из луганской «Зари».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Осиек Евгений Чеберко Металлист ЛАСК

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