Перестраховались на славу. «Барселона» прописала в контракте Депая огромные отступные

Вряд-ли кто-то сможет выплатить такую сумму

Мемфис Депай / фото - Eurosport

Накануне «Барселона» официально объявила о трансфере нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая. Каталонцы решили перестраховаться, что бы игрока не увели конкуренты и прописали в его контракте сумму отступных в размере 400 миллионов евро, сообщает издание AS.

Соглашения игрока с каталонским клубом рассчитано до лета 2024 года. Голландец будет получать в «Барселоне» около 5 миллионов евро в год без учетов бонусов.

Депай перешел в стан «сине-гранатовых» на правах свободного агента из французского «Лиона», где провел 4 года.

В минувшем сезоне Мемфис отыграл за «ткачей» 40 матчей во всех турнирах, где отметился 22 голами и 12 голевыми передачами.

Напомним, президент «Барселоны» рассказал о новом контракте Лионеля Месси.