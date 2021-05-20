Перестройка в «Александрии». Клуб покинули сразу 8 игроков

Ранее команду возглавил новый тренер

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Восемь футболистов покинули «Александрию». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

У шестерых игроков подходят к концу контракты с «горожанами». Это Юрий Панькив, Евгений Банада, Артем Гордиенко, Дмитрий Гречишкин, Валерий Лучкевич и Павел Пашаев.

Также вернутся в свои клубы два арендованных игрока. Валерий Бондаренко отправится в «Шахтер», Роман Вантух – в «Динамо».

Ранее «Александрию» также покинул многолетний главный тренер Владимир Шаран. Его на посту наставника заменил Юрий Гура.