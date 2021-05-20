Новый тренер «Александрии»: «Клуб есть, а команды – нет»
Перестройка в «Александрии». Клуб покинули сразу 8 игроков
Ранее команду возглавил новый тренер
20 мая 18:13
Фото - ФК Александрия
Восемь футболистов покинули «Александрию». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
У шестерых игроков подходят к концу контракты с «горожанами». Это Юрий Панькив, Евгений Банада, Артем Гордиенко, Дмитрий Гречишкин, Валерий Лучкевич и Павел Пашаев.
Также вернутся в свои клубы два арендованных игрока. Валерий Бондаренко отправится в «Шахтер», Роман Вантух – в «Динамо».
Ранее «Александрию» также покинул многолетний главный тренер Владимир Шаран. Его на посту наставника заменил Юрий Гура.
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