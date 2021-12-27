Перестройка в «Дженоа». Шевченко выбрал пятерку игроков, которые отправятся на выход

Украинский специалист намерен ощутимо перекроить состав

Андрей Шевченко / Фото - Дженоа

Целый ряд футболистов «Дженоа» покинут клуб в январе. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, главный тренер «грифонов» Андрей Шевченко составил список игроков, которые будут выставлены на продажу. Их оказалось сразу пять.

Из них два форварда – серб Иван Радованович и эквадорец Фелипе Кайседо. Также в немилость попали защитник Стефано Сабелли, а также хавбеки Маноло Портанова и алжирец Мохамед Фарес.

Ранее Шевченко рассказал о первоочередной цели «Дженоа» во время зимнего транциферного окна.