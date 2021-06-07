«Тоттенхэм» ведет переговоры с Перишичем
Перишич может продолжить карьеру в Бундеслиге
Высокая зарплата хорвата является проблемой для «Интера»
13:38
Иван Перишич / Фото - sempreinterВингер «Интера» Иван Перишич может вновь попробовать свои силы в Бундеслиге. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Николо Скира.
В услугах игрока сборной Хорватии заинтересованы сразу несколько немецких клубов.
В Германии футболист ранее защищал цвета «Вольфсбурга», дортмундской «Боруссии» и «Баварии».
«Интер» склоняется к продаже Перишича. Высокая зарплата футболиста является проблемой для «нерадзурри».
Накануне итальянский специалист Симоне Индзаги возглавил миланский «Интер».
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