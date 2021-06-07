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Перишич может продолжить карьеру в Бундеслиге

Высокая зарплата хорвата является проблемой для «Интера»
Футбол Бундеслига (Германия)
13:38
Перишич может продолжить карьеру в Бундеслиге
Иван Перишич / Фото - sempreinter
Вингер «Интера» Иван Перишич может вновь попробовать свои силы в Бундеслиге. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Николо Скира

В услугах игрока сборной Хорватии заинтересованы сразу несколько немецких клубов.

В Германии футболист ранее защищал цвета «Вольфсбурга», дортмундской «Боруссии» и «Баварии».

«Интер» склоняется к продаже Перишича. Высокая зарплата футболиста является проблемой для «нерадзурри».

Накануне итальянский специалист Симоне Индзаги возглавил миланский «Интер».
Владимир Кириченко
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Теги

Иван Перишич Интер

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