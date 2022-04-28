Павелко: «Мой разговор с Суркисом был очень конструктивным»
Первая и Вторая лиги также завершили сезон досрочно
Последовали примеру УПЛ
28 апреля 09:30
Фото: Футбол 24
Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что сезоны в Первой и Второй лигах также завершены досрочно.
«Решение о досрочном завершении сезона УПЛ единогласное, единодушное. Я считаю, что клубы приняли свое решение, утвержденное Исполкомом УАФ. Оно актуально, потому что продлен срок военного положения. А после завершения военного положения уже не было бы времени для продолжения этого чемпионата. Мы примем это решение, когда к нам придет протокол. Такое же решение будет в ПФЛ о завершении чемпионатов в Первой и Второй лиге»
Ранее стало известно, что УПЛ официально не будет доиграна в нынешнем сезоне. Чемпиона не будет.