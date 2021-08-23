Первая лига. «Краматорск» сравнялся с «Металлистом» и «Кривбассом». «Агробизнес» и «Волынь» неожиданно потеряли очки
Первая лига. «Альянс» одолел одного из лидеров. Новичок оказался сильнее «Полесья» Калитвинцева
Результаты матчей игрового дня
19:24
Фото - ФК Альянс
Завершились матчи заключительного игрового дня пятого тура украинской Первой лиги.
Кремень в меньшинстве сумел забить тернопольской «Ниве», но проиграл домашнюю встречу. Новичок дивизиона «Подолье» минимально переиграло «Полесье» Юрия Калитвинцева.
«Альянс» сумел добыть вторую кряду победу. Судьбу матча решил гол Рогозинского в начале первого тайма.
«Краматорск» с девятью очками отстал от группы лидеров в турнирной таблице. «Нива», набрав десять пунктов, ворвалась в тройку.
Первая лига, 5 тур
«Кремень» – «Нива» 1:2
Голы: Навроцкий, 82 – Бичек, 19, Ризнык, 30 (пен.)
Удаление: Белоус
«Альянс» – «Краматорск» 1:0
Гол: Рогозинский, 16
Удаление: Пидручный
«Подолье» – «Полесье» 1:0
Гол: Липовуз, 42
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