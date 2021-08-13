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Первая лига. «Краматорск» сравнялся с «Металлистом» и «Кривбассом». «Агробизнес» и «Волынь» неожиданно потеряли очки

Результаты матчей игрового дня
Футбол Первая лига
20:25
Первая лига. «Краматорск» сравнялся с «Металлистом» и «Кривбассом». «Агробизнес» и «Волынь» неожиданно потеряли очки
Фото - Краматорск

Завершились матчи пятницы, 13 августа, в четвертом туре украинской Первой лиги.

«Краматорск» дважды выходил вперед в поединке с «Подольем». И после гола Коробки соперник уже не сумел отыраться.

«Полесье» на своем поле одолело «Агробизнес» благодаря забитому мячу Козака. Удвоить преимущество команды мог Грицук, но не реализовал пенальти.

Также не сумел забить с 11-метровой отметки игрок «Волыни» Войтиховский. Но в компенсированное время ему удалось исправиться и вырвать для лучан ничью с «Ужгородом».

«Краматорск» сравнялся с «Металлистом» и «Кривбассом» по очкам в турнирной таблице. Однако у конкурентов по игре в запасе.

Первая лига, 4 тур

«Краматорск» – «Подолье» 2:1

Голы: Дорошенко, 9, Коробка, 58 – Островский, 39

«Краматорск»: Поспелов, Прокопчук, Витенчук (Геловани, 72), Даудов (Сеницкий, 46), Зубков, Ермоленко (Козлов, 90+3), Подручный, Мягков, Дорошенко (Похитайло, 56), Сухаров, Коробка (Агапов, 70).

«Подолье»: Чуваев, Морговский, Матвеенко, Пернацкий, Корохов, Липовуз (Цыбульник, 74), Прихна, Мораренко (Коваль, 65), Островский (Жикол, 74), Савошко (Панасенков, 81), Карпенко (Прилепа, 90).

Предупреждения: Даудов, Сеницкий – Морговский, Панасенков

Удаления: Похитайло – Панасенков

«Полесье» – «Агробизнес» 1:0

Гол: Козак, 28

«Полесье»: Махарадзе, Сахневич (Акубардия, 46), Гитченко, Нестеров, Шаповал, Огиря, Козак (Чайковский, 66), Янаков, Грицук, Чередниченко, Коломоец (Андрущенко, 66).

«Агробизнес»: Мозиль, Синица, Курило, Нагорный (Когут, 53), Романюк, Вербный, Юхимович (Слотюк, 77), Думанюк, Груша, Гудзинский (Когут Н., 63), Семенюк (Семенец, 77).

Предупреждения: Гитченко, Чередниченко, Козак – Синица, Думанюк, Нагорный, Груша

«Волынь» – «Ужгород» 1:1

Голы: Войтиховский, 90+1 – Пуканыч, 52

«Волынь»: Недилько, Войтиховский, Сасовский, Чернов, Мартынюк, Рябов, Чепелюк (Янчук, 72), Ляшенко, Климец (Мороз, 84), Сад (Теслюк, 56), Кобзарь (Богомаз, 66).

«Ужгород»: Ющишин, Савошко, Шкиндер, Сартина, Чушенко, Ряшко, Пуканыч, Мердеев (Федак, 57), Пыняшко, Тищук (Ференцик, 63), Хомченко (Выскребенцев, 71).

Предупреждения: Мартынюк, Теслюк – Шкиндер, Мердеев, Чушенко, Ющишин

Сергей Стаднюк
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Волынь ФК Ужгород Полесье Подолье (футбол) Агробизнес

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