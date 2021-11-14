Первая лига. «Кривбасс» отстал от «Металлиста», «Альянс» не сумел войти в тройку

Результаты матчей 14 ноября

Фото - ФК Кривбасс

Завершились все матчи 14 ноября в 18-м туре украинской Первой лиги.

«Кривбасс» на своем поле сыграл вничью с «Горняк-Спортом». Обе команды создали по несколько опасных моментов, однако не сумели их реализовать.

«Волынь» минимально одолела «Альянс». Победу лучанам принес гол Кобзаря после выхода на замену.

«Кривбасс» отстал от «Металлиста» уже на девять очков в турнирной таблице. «Альянс» упустил возможность сместить «Оболонь» с третьей строчки.

Первая лига, 18 тур

«Кривбасс» – «Горняк-Спорт» 0:0

«Кривбасс»: Сарнавский, Мостовой (Горват, 76), Заименко, Семенов, Татарков, Рябов (Приходько, 46), Илич (Вагнер, 70), Гордиенко, Щедрый, Васин (Зотько, 88), Хобленко.

«Горняк-Спорт»: Клищук, Сафиханов (Клебер, 54), Чуев, Никитюк, Черныш, Мильченко, Паламар, Семка, Твердохлеб (Романов, 83), Понедельник, Яворский.

Предупреждения: Мостовой – Яворский, Сафиханов, Клебер, Чуев, Никитюк

«Волынь» – «Альянс» 1:0

Гол: Кобзарь, 72