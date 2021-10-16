Первая лига. «Кривбасс» разгромил «Краматорск», лидер начала чемпионата опустился уже в зону вылета

«Прикарпатье» справилось с новичком дивизиона

Фото - ФК Кривбасс

В 14-м туре украинской Первой лиги «Кривбасс» в родных стенах разгромил «Краматорск». «Прикарпатье» в гостях переиграло «Подолье».

Криворожане не могли взломать оборону соперника до 70-й минуты, когда забил Приходько. Удаление в составе соперника помогло Семенову удвоить преимущество, а Дебелко довел счет до разгромного.

В другом матче тура все решилось еще в первом тайме. Голы на себя записали Цюцюра и Воробчак.

«Кривбасс», по крайней мере, на время вернул себе вторую строчку в турнирной таблице. Лидировавший в начале сезона «Краматорск» – уже в зоне вылета.

Первая лига, 14 тур

«Подолье» – «Прикарпатье» 0:2

Голы: Цюцюра, 16, Воробчак, 32

«Кривбасс» – «Краматорск» 3:0

Голы: Приходько, 70, Семенов, 78, Дебелко, 90+1