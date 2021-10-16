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Первая лига. «Кривбасс» разгромил «Краматорск», лидер начала чемпионата опустился уже в зону вылета
«Прикарпатье» справилось с новичком дивизиона
16 октября 17:20
Фото - ФК Кривбасс
В 14-м туре украинской Первой лиги «Кривбасс» в родных стенах разгромил «Краматорск». «Прикарпатье» в гостях переиграло «Подолье».
Криворожане не могли взломать оборону соперника до 70-й минуты, когда забил Приходько. Удаление в составе соперника помогло Семенову удвоить преимущество, а Дебелко довел счет до разгромного.
В другом матче тура все решилось еще в первом тайме. Голы на себя записали Цюцюра и Воробчак.
«Кривбасс», по крайней мере, на время вернул себе вторую строчку в турнирной таблице. Лидировавший в начале сезона «Краматорск» – уже в зоне вылета.
Первая лига, 14 тур
«Подолье» – «Прикарпатье» 0:2
Голы: Цюцюра, 16, Воробчак, 32
«Кривбасс» – «Краматорск» 3:0
Голы: Приходько, 70, Семенов, 78, Дебелко, 90+1
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