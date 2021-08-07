Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 1
Сегодня 9
Завтра 10
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Металлист-1925 - Черноморец 3:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Труа - ПСЖ 1:1 1-й тайм
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лион - Брест 1:1 Окончен
22:00 Труа - ПСЖ 1:1 1-й тайм
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кривбасс 1:2 Окончен
16:30 Кремень - Полесье 0:3 Окончен
18:30 Агробизнес - Авангард 2:0 Окончен
18:30 Прикарпатье - Металлист 1:4 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Рух - Верес 2:1 Окончен
19:30 СК Днепр-1 - ФК Мариуполь 2:1 Окончен
19:30 Шахтер - Александрия 1:2 Окончен
Футбол (10 событий из 15) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Мец - Лилль -:- Запланирован
21:45 Монпелье - Марсель -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Подолье - ВПК-Агро -:- Запланирован
17:00 Альянс - Волынь -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Олимпик -:- Запланирован
18:00 Нива Т - Минай -:- Запланирован
18:00 Николаев - Полесье -:- Запланирован
18:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Заря - Динамо -:- Запланирован
19:30 Ворскла - ФК Львов -:- Запланирован

Первая лига. «Металлист» и «Кривбасс» пока не теряют очков, «Агробизнес» добыл первую победу

«Краматорск» отстал от двух лидеров чемпионата
Футбол Первая лига
20:25
Первая лига. «Металлист» и «Кривбасс» пока не теряют очков, «Агробизнес» добыл первую победу
Фото - ФК Металлист

Завершились все матчи субботы в третьем туре украинской Первой лиги.

«Полесье» в гостях разгромило «Кремень». Голы Хобленко и Говедарицы помогли «Кривбассу» добыть волевую победу в выездном матче против «Горняк-Спорта».

«Агробизнес» дома сумел переиграть «Краматорск». «Прикарпатье» в меньшинстве забило «Металлисту», но этого не хватило для того, чтобы добыть хотя бы одно очко.

Харьковчане сохраняют лидерство в турнирной таблице вместе с «Кривбассом». «Краматорск» отстал на три очка.

Первая лига, 3 тур

«Кремень» – «Полесье» 0:3

Голы: Янаков, 11, Гитченко, 43, Андрющенко, 67

«Агробизнес» – «Краматорск» 2:0

Голы: Черненко, 25, Груша, 64

«Горняк-Спорт» – «Кривбасс» 1:2

Голы: Цвиренко, 42 – Хобленко, 74, Говедарица, 90+3

«Горняк-Спорт»: Клищук, Сафиханов, Кравчук, Цвиренко, Шинкаренко, Семка (Эрнандес, 84), Паламарь (Ямполь, 87), Мильченко, Твердохлеб, Яворский (Романов, 90), Понедельник.

«Кривбасс»: Сарнавский, Балан, Заименко, Фатеев, Семенов, Рябов (Гордиенко, 46), Пятов (Приходько, 46), Дебелко (Говедарица, 65), Татарков (Збунь, 70), Щедрый (Вагнер, 83), Хобленко.

Предупреждения: Яворский, Кравчук – Балан, Хобленко

«Прикарпатье» – «Металлист» 1:4

Голы: Сондей, 55 – Жо, 12, Балули, 16, Фомин, 62, Банада, 84

«Прикарпатье»: Новак, Матушевский, Сикач, Пастух, Француз, Воробчак, Волошинович (Толочко, 83), Семотюк (Генык, 46), Кузьмин, Рудюк, Барчук (Цюцюра, 68).

«Металлист»: Каневцев, Танчик (Нехтий, 59), Мизюк, Федорив, Шопин, Ралюченко, Подлепенец (Фомин, 46), Маилтон (Люлька, 65), Демченко, Балули, Жо (Риаскос, 46).

Предупреждения: Барчук, Цюцюра – Балули

Удаление: Воробчак

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кривбасс Металлист Агробизнес Горняк-Спорт Кремень Полесье Прикарпатье

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кучер рассказал о готовности двух бразильцев «Металлиста»
Кучер рассказал о готовности двух бразильцев «Металлиста»
Футбол Первая лига
18:25
Официально. Красников сменил должность в «Металлисте»
Официально. Красников сменил должность в «Металлисте»
Футбол Украинская Премьер-лига
5 августа 22:15
Официально. Ярославский вернулся на пост президента «Металлиста»
Официально. Ярославский вернулся на пост президента «Металлиста»
Футбол Первая лига
4 августа 22:45
Хавбек «Металлиста» сыграл в последнем домашнем матче клуба до и в первом – после возрождения
Хавбек «Металлиста» сыграл в последнем домашнем матче клуба до и в первом – после возрождения
Футбол Первая лига
3 августа 21:23
Ярославский сообщил, когда сможет вернуться на должность президента «Металлиста»
Ярославский сообщил, когда сможет вернуться на должность президента «Металлиста»
Футбол Первая лига
3 августа 10:33
Рекорда не было? В «Металлисте» заявили, что ошиблись с количеством зрителей на стадионе
Рекорда не было? В «Металлисте» заявили, что ошиблись с количеством зрителей на стадионе
Футбол Первая лига
2 августа 18:50

Новости: Футбол

Гура – о 2:1 с «Шахтером»: «Такого подарка на день рождения еще не получал»
Гура – о 2:1 с «Шахтером»: «Такого подарка на день рождения еще не получал»
Украинская Премьер-лига
22:02
Тренер «Динамо» прокомментировал два ассиста Диалло в дебютном матче за U-19
Тренер «Динамо» прокомментировал два ассиста Диалло в дебютном матче за U-19
Украинская Премьер-лига
21:45
«Шахтер» в матче с «Александрией» впервые уступил при Де Дзерби
«Шахтер» в матче с «Александрией» впервые уступил при Де Дзерби
Украинская Премьер-лига
21:23
«Днепр-1» переиграл «Мариуполь» благодаря голам Довбыка и Назаренко
«Днепр-1» переиграл «Мариуполь» благодаря голам Довбыка и Назаренко
Украинская Премьер-лига
21:23
Чемпионат Украины. «Заря» – «Динамо». Онлайн трансляция
Чемпионат Украины. «Заря» – «Динамо». Онлайн трансляция
Украинская Премьер-лига
21:17
Чемпионат Украины. «Шахтер» проиграл «Александрии». Как это было
Чемпионат Украины. «Шахтер» проиграл «Александрии». Как это было
Украинская Премьер-лига
21:15
«Манчестер Сити» без Зинченко проиграл «Лестеру» Суперкубок Англии из-за пенальти на последних минутах
«Манчестер Сити» без Зинченко проиграл «Лестеру» Суперкубок Англии из-за пенальти на последних минутах
Украинские легионеры
21:09
Суперкубок Англии. «Лестер» обыграл «Манчестер Сити». Как это было
Суперкубок Англии. «Лестер» обыграл «Манчестер Сити». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
21:08
Источник: Ребров расторг контракт с «Аль-Айном»
Источник: Ребров расторг контракт с «Аль-Айном»
Сборная Украины
20:43
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
8
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
2
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
20
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
Все новости