Первая лига. «Металлист» и «Кривбасс» пока не теряют очков, «Агробизнес» добыл первую победу

«Краматорск» отстал от двух лидеров чемпионата

Фото - ФК Металлист

Завершились все матчи субботы в третьем туре украинской Первой лиги.

«Полесье» в гостях разгромило «Кремень». Голы Хобленко и Говедарицы помогли «Кривбассу» добыть волевую победу в выездном матче против «Горняк-Спорта».

«Агробизнес» дома сумел переиграть «Краматорск». «Прикарпатье» в меньшинстве забило «Металлисту», но этого не хватило для того, чтобы добыть хотя бы одно очко.

Харьковчане сохраняют лидерство в турнирной таблице вместе с «Кривбассом». «Краматорск» отстал на три очка.

Первая лига, 3 тур

«Кремень» – «Полесье» 0:3

Голы: Янаков, 11, Гитченко, 43, Андрющенко, 67

«Агробизнес» – «Краматорск» 2:0

Голы: Черненко, 25, Груша, 64

«Горняк-Спорт» – «Кривбасс» 1:2

Голы: Цвиренко, 42 – Хобленко, 74, Говедарица, 90+3

«Горняк-Спорт»: Клищук, Сафиханов, Кравчук, Цвиренко, Шинкаренко, Семка (Эрнандес, 84), Паламарь (Ямполь, 87), Мильченко, Твердохлеб, Яворский (Романов, 90), Понедельник.

«Кривбасс»: Сарнавский, Балан, Заименко, Фатеев, Семенов, Рябов (Гордиенко, 46), Пятов (Приходько, 46), Дебелко (Говедарица, 65), Татарков (Збунь, 70), Щедрый (Вагнер, 83), Хобленко.

Предупреждения: Яворский, Кравчук – Балан, Хобленко

«Прикарпатье» – «Металлист» 1:4

Голы: Сондей, 55 – Жо, 12, Балули, 16, Фомин, 62, Банада, 84

«Прикарпатье»: Новак, Матушевский, Сикач, Пастух, Француз, Воробчак, Волошинович (Толочко, 83), Семотюк (Генык, 46), Кузьмин, Рудюк, Барчук (Цюцюра, 68).

«Металлист»: Каневцев, Танчик (Нехтий, 59), Мизюк, Федорив, Шопин, Ралюченко, Подлепенец (Фомин, 46), Маилтон (Люлька, 65), Демченко, Балули, Жо (Риаскос, 46).

Предупреждения: Барчук, Цюцюра – Балули

Удаление: Воробчак