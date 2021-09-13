В 28-летнем возрасте умер бывший футболист «Металлиста»
Первая лига. «Металлист» и «Кривбасс» разгромили своих соперников
Результаты игрового дня
13 сентября 08:03
Фото - ФК Металлист
Три матча восьмого тура украинской Первой лиги состоялись в воскресенье, 12 сентября.
В отличие от сухой ничьей между «Горняк-Спортом» и «Подольем», «Металлист» и «Кривбасс» отправили в ворота своих соперников три и пять мячей соответственно. Отдельно стоит отметить покер Хобленко.
«Металлист» пока не потерял ни одного очка и остается лидером в турнирной таблице. Следом идет «Кривбасс» с 19 очками.
Первая лига, 8 тур
«Кривбасс» – «Ужгород» 5:0
Голы: Хобленко, 20, 26, 36, 42, Заименко, 83
«Краматорск» – «Металлист» 0:3
Голы: Поступаленко, 42, Пейшото, 62 (пен.), Танчик, 71
Удаление: Даудов («Краматорск»)
«Горняк-Спорт» – «Подолье» 0:0
Комментарии 0