Первая лига. «Металлист» и «Кривбасс» разгромили своих соперников

Результаты игрового дня

Фото - ФК Металлист

Три матча восьмого тура украинской Первой лиги состоялись в воскресенье, 12 сентября.

В отличие от сухой ничьей между «Горняк-Спортом» и «Подольем», «Металлист» и «Кривбасс» отправили в ворота своих соперников три и пять мячей соответственно. Отдельно стоит отметить покер Хобленко.

«Металлист» пока не потерял ни одного очка и остается лидером в турнирной таблице. Следом идет «Кривбасс» с 19 очками.

Первая лига, 8 тур

«Кривбасс» – «Ужгород» 5:0

Голы: Хобленко, 20, 26, 36, 42, Заименко, 83

«Краматорск» – «Металлист» 0:3

Голы: Поступаленко, 42, Пейшото, 62 (пен.), Танчик, 71

Удаление: Даудов («Краматорск»)

«Горняк-Спорт» – «Подолье» 0:0