Первая лига. «Полесье» и «Оболонь» дожали соперников и вошли в зону переходных матчей

«Прикарпатье» и «ВПК-Агро» пропустили во вторых таймах

Фото - Полесье Житомир

В восьмом туре украинской Первой лиги «Полесье» дома разобралось с «Прикарпатьем», а «Оболонь» в гостях переиграла «ВПК-Агро».

В обоих матчах голов пришлось ждать до второго тайма. Шастал оформил дубль в течение двух минут, принеся победу команде Юрия Калитвинцева.

Сломить сопротивление «ВПК-Агро» столичному клубу удалось на 55-й минуте. Сразу два мяча в ворота соперника забили Черний и Мединский.

«Полесье» и «Оболонь» набрали 15 и 14 очков в турнирной таблице соответственно и расположились в зоне переходных матчей. У «пивоваров» есть матч в запасе.

Первая лига, 8 тур

«ВПК-Агро» – «Оболонь» 0:2

Голы: Черний, 55, Мединский, 59

«Полесье» – «Прикарпатье» 2:0

Голы: Шастал, 57, 59