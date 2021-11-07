Первая лига. «Полесье» Калитвинцева не может оторваться от зоны вылета, «Металлист» укрепил лидерство
Завершились все матчи воскресенья, 7 ноября, в 17-м туре украинской Первой лиги.
«Полесье» Юрия Калитвинцева снова потеряло очки. Команду из Житомира на своем поле обыграл «Горняк-Спорт» благодаря голу Мильченко. «Полесье» лишь одно очко отделяет от зоны вылета.
«Металлист» на выезде не испытал особых проблем с «Ужгородом». Победу харьковчанам принесли Балули и Демченко. «Металлист» вернул отрыв от «Кривбасса» в турнирной таблице в семь очков.
Первая лига, 17 тур
«Горняк-Спорт» – «Полесье» 1:0
Гол: Мильченко, 70
«Ужгород» – «Металлист» 0:2
Голы: Балули, 39, Демченко, 73
«Ужгород»: Готра, Савошко, Допилка, Аксенов, Дуран (Корнев, 63), Выскребенцев (Чушенко, 70), Ряшко, Пыняшко, Гайдучик, Хомченко (Машталир, 83).
«Металлист»: Рыбка, Танчик (Харрис, 85), Порох, Федорив, Романюк, Танковский (Банада, 53), Сарапий, Балули (Поступаленко, 74), Подлепенец (Демченко, 46), Риаскос, Пейшото (Маилтон, 61).
Предупреждение: Пыняшко
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