Первая лига. «Волынь» не сумела впервые в сезоне отобрать очки у «Металлиста». «Краматорск» держится в тройке

Результаты игрового дня

Фото - ФК Металлист

Завершились матчи субботы, 28 августа, в шестом туре украинской Первой лиги.

«Краматорск» и «Полесье» дома забили по три мяча «Ужгороду» и «Альянсу» соответственно. На них соперники сумели ответить лишь двумя и одним голом. «Агробизнес» на выезде не сумел переиграть тернопольскую «Ниву».

В центральном матче игрового дня между «Волынью» и «Металлистом» взятий ворот пришлось ждать до середины второго тайма. Голы Романюка, Банады и Пейшото принесли победу харьковчанам.

«Металлист» пока не теряет очков в турнирной таблице. У «Кривбасса» 16 пунктов, у «Краматорска» – 12. «Агробизнес» и «Ужгород» расположились в зоне вылета.

Первая лига, 6 тур

«Волынь» – «Металлист» 0:3

Голы: Романюк, 69, Банада, 84, Пейшото, 90+3

«Волынь»: Недилько, Чернов, Войцеховский, Сасовский, Мартынюк, Рябов, Чепелюк (Мороз, 63), Ляшенко, Сад (Богомаз, 53), Климец (Янчук, 87), Кобзарь.

«Металлист»: Рыбка, Романюк, Мизюк, Федорив, Горбунов, Танковский (Демченко, 60), Сарапий, Балули (Банада, 46), Танчик (Белый, 87), Риаскос (Пидлепенец, 46), Пейшото.

Предупреждения: Кобзарь, Недилько, Сад, Чепелюк, Чернов, Войтиховский, Мороз – Риаскос, Демченко

«Краматорск» – «Ужгород» 3:2

Голы: Прокопчук, 13, Витенчук, 17, Гуничев, 83 – Гайдучик, 38, Шкиндер, 88

«Полесье» – «Альянс» 3:1

Голы: Нестеров, 26, Коломоец, 50, 52 – Пиднебенной, 34

«Нива» Тернополь – «Агробизнес» 1:1

Голы: Бичек, 12 – Когут, 62