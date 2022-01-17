Первая тренировка Винисиуса в «Шахтере». Видео

17-летний бразильский защитник присоединился к команде

Винисиус Тобиас / Фото: ФК Шахтер

Бразильский защитник Винисиус Тобиас присоединился к «Шахтеру» на сборе в Турции и провел свою первую тренировку с командой.

Напомним, «Шахтер» купил Винисиуса у «Интернасьоналя» еще летом 2021-го, но присоединился футболист к команде только сейчас.

Напомним, «Шахтер» отправился на первый сбор без нескольких ключевых футболистов.