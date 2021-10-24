Первое Эль Класико после ухода Месси. Когда Роналду покинул «Реал», мадридцы уступили 1:5

Правда аргентинец тоже не принимал участия в том матче

фото - Lars Karlsson

Сегодня, 24 октября состоится центральный матч тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Реалом».

Для каталонцев это будет первая встреча с принципиальным соперником после ухода из клуба Лионеля Месси.

«Блаугранас» тяжело переживают уход своей легенды и матч с мадридцами будет иметь для них ключевое значение. В таблице испанского первенства «сине-гранатовые» идут на восьмом месте, а в группе Лиги чемпионов занимают третью строчку.

В похожей ситуации оказался «Реал», когда в 2018-м году оттуда ушел 5-кратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду. После отъезда лучшего бомбардира в истории клуба команду начало сильно лихорадить, что отразилось и на ближайшем Эль Класико.

Первый матч с «Барселоной» после ухода португальца обернулся для «сливочных» катастрофой – они уступили со счетом 1:5, потерпев самое крупное поражение за 8 лет.

Правда Месси тогда тоже не принимал участия в матче, так как восстанавливал повреждение. Но за дело взялся другой лидер «блаугранас» Луис Суарес, оформивший хет-трик. Сейчас же уругваец выступает в составе «Атлетико».

«Барселона» и «Реал» сойдутся между собой на стадионе «Камп Ноу» в 17:15.

Онлайн трансляция «Барселона» – «Реал».

Напомним, у «Барселоны» и «Реала» самые дешевые составы за последние 5-6 лет.