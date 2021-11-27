Первое поражение Хави? Прогноз на матч «Вильярреал» – «Барселона»

«Желтая субмарина» должна огорчить гостей из Каталонии

Прогноз

В центральном матче тура испанской Ла Лиги «Вильярреал» будет принимать на своем поле «Барселону». Подготовили для вас отличный прогноз на данную встречу.

После прихода Хави «Барселона» выиграла 1:0 у «Эспаньола» и сыграла в нулевую ничью с «Бенфикой». Казалось бы – неплохо, но те, кто смотрели оба матча помнят о безумном везении «сине-гранатовых»: «Эспаньол» имел три железных момента, чтобы сравнять счет, а «Бенфика» и вовсе должна была увозить три очка из Каталонии, однако резервист Романа Яремчука Харис Сеферович на 92 минуте матча не попал в пустые ворота.

Да, «Барселона» смотрится лучше, чем при Роналде Кумане: уверенней контролирует мяч, выполняет намного меньше навесов, пытаясь разыгрывать до верного. При этом молодые игроки, которые, казалось бы, должны играть где-то в юношеской Лиге чемпионов, еще совсем не окрепли и хоть не портят общего впечатления от выступления каталонцев, но пока сыроваты. Два матча Хави во главе «Барселоны» убедили в том, что у команды все наладится, но не сразу. Поэтому «Вильярреал» имеет прекрасную возможность огорчить неокрепшего зверя. Да, в принципе, он это и должен сделать. Главное – начать реализовывать моменты.

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Барселона»: победа первой команды с форой 0. В начале хотел предложить чистую победу «желтой субмарины», но их проблемы с реализацией, а также фарт, сопровождающий «сине-гранатовых», заставили меня немного перестраховаться.

После победы и ничьи по законам жанра сегодня вечером у «Барселоны» должно последовать поражение.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 14 побед, 1 возврат, 20 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой