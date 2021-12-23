Первое усиление для Хави. Гвардиола подтвердил слухи о покупке Феррана «Барселоной»

Стороны ведут переговоры

Ферран Торрес / фото - Manchester City FC

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал для Manchester Evening News слухи о трансфере испанского вингера «горожан» Феррана Торреса в «Барселону»:

«Мы не собираемся покупать нападающего в январе. Ферран Торрес и «Барселона»? Пока нет официальной информации. Я знаю, что ведутся переговоры и стороны близки к договоренности, это все. Когда клуб выступит с официальным объявлением, тогда все станет известно».

Англичане выкупили хавбека у «Валенсии» летом 2020-го года за 28 миллионов евро.

В текущем сезоне испанец оказался вне основной обоймы команды, проигрывая конкуренцию Марезу, Фодену, Грилишу и Стерлингу. В нынешней кампании он сыграл в 7-ми матчах, где забил три гола и оформил ассист.

Ранее сообщалось, что «Барселона» выплатит за Торреса 55 миллионов евро и подпишет с ним пятилетний контракт.

Игрок уже дал свое согласие на переезд в родную Испанию.