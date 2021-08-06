Первый экзамен «Динамо», битва недавних лидеров Первой лиги. Прогноз на матчи 3-го тура УПЛ

У «Шахтера» также будет непростая встреча на выходных

Прогноз

Александр Андриевский / Фото: ФК Динамо

В грядущем 3-м туре УПЛ нас ждет несколько интересных встреч. И у «Динамо», и у «Шахтера» будут непростые соперники, а также мы посмотрим матч между недавними конкурентами за золото в Первой лиге.

Отметим, что матч «Минай» – «Колос» перенесен на неопределенный срок по просьбе команды из Ковалевки из-за выступления в Лиге конференций.

«Металлист-1925» – «Черноморец» (6 августа, 19:30)

Харьковчане неплохо стартовали в УПЛ, уже есть одна победа после двух туров. «Черноморец» пока не впечатляет, команда проиграла два матча без шансов, динамовская молодежь еще не прижилась в одесском коллективе. Фаворит в этой встрече известен, в первых турах мы не увидели, за счет чего команда Мороза может добывать очки в УПЛ.

Прогноз: минимальная победа «Металлиста-1925».

«Рух» – «Верес» (7 августа, 17:00)

«Верес» в нынешнем сезоне УПЛ еще не забивал, а в прошлом туре разгромно проиграл «Динамо» (0:5), показав огромную разницу между Первой лигой и элитным дивизионом. Правда, 1 очко у подопечных Вирта уже есть. «Рух» два стартовых тура также проиграл. Матч будет принципиальных для обеих команд – в первую очередь с точки зрения турнирной мотивации. Тем не менее, команды примерно равны. Преимуществом для «Руха» может стать тренерская встряска, опытный наставник Леонид Кучук возглавил команду. Для того, чтобы остаться в УПЛ, каждой из команд нужно начинать набирать очки с первых туров, и не откладывать дело до конца чемпионата.

Прогноз: победа «Руха» со счетом 2:1.

«Днепр-1» – «Мариуполь» (7 августа, 19:30)

«Днепр-1» в нынешнем сезоне считается одним из претендентов на еврокубки. Результаты и игра «Мариуполя» в первых двух турах не впечатляют. Команде Йовичевича будет непросто, но свою победу днепряне смогут добыть. Разница в классе между командами присутствует, та и подбор игроков у «Днепра-1» лучше.

Прогноз: Победа «Днепра-1» со счетом 2:0.

«Шахтер» – «Александрия» (7 августа, 19:30)

«Александрия» Юрия Гуры пока темная лошадка – команда победила «Зарю» в 1-м туре, но уступила главному аутсайдеру лиги «Минаю» во 2-м. «Шахтер» сейчас больше отвлечен на матчи квалификации ЛЧ с «Генком», но вряд ли это помешает команде Де Дзерби добыть очередную победу в УПЛ. У «Шахтера» достаточно кадрового ресурса для того, чтобы выступать на два фронта, против «Александрии» смогут играть отдохнувшие украинцы, которые были на скамейке запасных с «Генком».

Прогноз: победа «Шахтера» со счетом 3:0.

«Ворскла» – «Львов» (8 августа, 19:30)

«Ворскла» неплохо стартовала в УПЛ, но разочаровала всех в Лиге конференций, проиграв не самому сложному сопернику – КуПСу. Тем не менее, кадрового и игрового ресурса команды Максимова должно хватить, чтобы занимать места в верхней части турнирной таблицы УПЛ. «Львов» в предыдущем туре бодался с «Шахтером», «горняки» сумели забить свои мячи лишь в концовке второго тайма. Обе команды будут бороться за очки.

Прогноз: ничья 2:2.

«Заря» – «Динамо» (8 августа, 19:30)

«Динамо» в первом матче сезона разгромило «Верес» без особых усилий. «Заря» также в прошлом туре разнесла «Ингулец». Тем не менее, игра не протекала с особым перевесом команды Скрипника, можно сказать, что у луганчан залетело практически все. Если сравнивать команды по первым матчам сезона, «Динамо» сейчас выглядит более подготовленным к этой игре, киевляне находятся в лучшей форме.

Прогноз: Победа «Динамо» со счетом 3:1.

«Десна» – «Ингулец» (9 августа, 19:30)

Несмотря на неутешительные прогнозы («Десна» потеряла ряд лидеров летом), команда Рябоконя стартовала очень уверенно – две победу в первых двух турах и первое место в турнирной таблице на данный момент (только у «Шахтера» такой результат, «Динамо» сыграло лишь 1 матч). «Ингулец» в нынешнем сезоне пока без очков и без хорошей игры – поражение от «Шахтера» и влет «Заре» (1:5). Третий соперник – тоже непростой. «Ингулец» пока не показал, за счет чего команда сможет добывать очки у соперников, которые классом выше.

Прогноз: минимальная победа «Десны».

А какие ваши прогнозы на матчи 3-го тура УПЛ? Пишите в комментариях!