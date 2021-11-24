Первый гол «Динамо» в ЛЧ не помог киевлянам обыграть «Баварию» и сохранить шансы на плей-офф

Столичной команде не удастся сыграть даже в Лиге Европы

фото - FC Bayern

Киевское «Динамо» на «Олимпийском» принимало «Баварию» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Уже на 14-й минуте гости открыли счет, благодаря шикарному удару Роберта Левандовски в падении через себя.

Под занавес первого тайма мюнхенцы удвоили свое преимущество. Отличился Кингсли Коман.

На 70-й минуте киевляне смогли сократить преимущество, забив свой первый гол в этом розыгрыше ЛЧ. Автором мяча стал вышедший на замену во втором тайме Денис Гармаш. Но этот гол так и остался единственным в воротах Нойера в этом матче.

Проигрыш лишил «Динамо» шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, группа Е

«Динамо» – «Бавария» 1:2

Голы: Левандовски, 14, Коман, 42 – Гармаш, 70

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Караваев, 76), Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, де Пена (Гармаш, 46), Цыганков, Шапаренко, Шкурин (Витиньо, 46).

«Бавария»: Нойер, Павар, Эрнандес (Сарр, 46), Ньянзу (Тилльман, 85), Дэвис, Горетцка, Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман (Рока, 67), Сане (Ричардс, 88).

Предупреждения: Шапаренко (32), Сарр (52).

Обзор матча: