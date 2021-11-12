Первый пошел. Хави оштрафовал футболиста «Барселоны»

Испанец серьезно взялся за дисциплину в команде

Усман Дембеле и Хави / фото - Marca

Новый главный тренер «Барселоны» Хави начал работу над установлением строгой дисциплины в клубе.

Тренер ввел в команде систему штрафов, сделав особый упор на пунктуальность, профессионализм и уход игроков за своим телом.

Первым футболистом, который нарушил правила стал французский вингер Усман Дембеле, опоздавший на тренировку на три минуты, сообщает ESPN.

Наставник «блаугранас» потребовал от своих подопечных появляться на тренировке за полтора часа до ее начала. Сессия должна была начаться в 10:00, а француз прибыл в 8:33. Игрок будет оштрафован клубом.

Ранее Хави провел чистку в штабе команды и уволил несколько сотрудников.