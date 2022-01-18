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Первый спарринг «Черноморца» при Григорчуке длился 120 минут и завершился победой

В воротах польского клуба отличился один из зимних новичков
Футбол Украинская Премьер-лига
18 января 20:46
Первый спарринг «Черноморца» при Григорчуке длился 120 минут и завершился победой
Фото - ФК Черноморец

В первом контрольном матче на зимних сборах «Черноморец» одержал уверенную победу над «Лехией».

Встреча проходила в формате четырех таймов по 30 минут. Юсов и Вачиберадзе забили после смены состава в середине игры.

Это первая победа одесситов после возвращения Романа Григорчука на должность главного тренера.

Контрольный матч

«Черноморец» – «Лехия» 2:0

Голы: Юсов, Вачиберадзе

«Черноморец» (1, 2 таймы): Варакута, Бергквист, Мартинович, Путря, Дубко, Бобко, Цитаишвили, Эрнандес, Ванцаш, Цонев, Русин.

«Черноморец» (3, 4 таймы): Крынский, Биловар, Ларин, Брагару, Кузык Д., Кадири, Вачиберадзе, Михайленко, Кузык О., Штогрин, Юсов.

Сергей Стаднюк
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Черноморец Роман Григорчук

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