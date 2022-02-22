Первый украинец, забивший 100 мячей, назвал сильные стороны Довбыка

Сборной будет не хватать форварда «Днепра-1» в матчах плей-офф отбора на ЧМ-2022

Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1

Первый украинский футболист, забивший 100 мячей в чемпионате и кубке страны, еврокубках и за сборную, Тимерлан Гусейнов, поделился мнением о нападающем «Днепра-1» Артеме Довбыке.

Кто запомнился в первой части сезона? Многообещающим было начало для Траоре, но травма перечеркнула его амбиции. Поэтому отдам предпочтение Артему Довбыку. У него есть все данные, чтобы стать классным нападающим. В его действиях мне импонирует правильный выбор позиции, футбольная наглость и нацеленность на ворота противника.

Ранее сообщалось, что Довбык получил травму во время работы в зале и пропустит матчи сборной Украины в плей-офф за выход на чемпионат мира.