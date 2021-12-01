Первый за 10 матчей гол Мораты помог «Ювентусу» одержать победу над «Салернитаной»

«Зебры» продолжают болтаться в середине таблицы

фото - Juventus FC

В матче 15-го тура Серии А «Салернитана» принимала «Ювентус».

Счет в игре на 21-й минуте открыл атакующий хавбек «старой синьоры» Пауло Дибала.

Дело довершил Альваро Мората, поставив точку в матче на 70-й минуте. Для испанца этот гол стал первым за 10 матчей в итальянском первенстве.

Победа помогла «зебрам» приблизиться к зоне еврокубков. «Салернитана» же занимает последнюю строчку в турнирной таблице Серии А.

Серия А, 15-й тур

«Салернитана» – «Ювентус» 0:2

Голы: Дибала, 21, Мората, 70.

«Салернитана»: Белец, Кешрида (Скьявоне, 50), Весели, Дьомбер, Гальоло, Раньери (Ярошиньски, 82), Кулибали, Капецци (Ди Таккьо, 50), Дзортеа, Бонаццоли (Вергани, 82), Нванкво (Джурич, 65).

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Пеллегрини (Алекс Сандро, 67), Кулусевски (Соуле, 90), Дибала, Бернардески (Рабьо, 71), Бентанкур, Локателли, Кин (Мората, 67).

Предупреждения: Гальоло (25), Локателли (60).