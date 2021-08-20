Петраков – 16-й тренер во главе сборной Украины

Специалист был назначен И. О. наставника «сине-желтых»

Александр Петраков / Фото - УАФ

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров не смог возглавить сборную Украины. В связи с этим И. О. главного тренера «сине-желтых» был назначен Александр Петраков.

Таким образом, 64-летний специалист стал уже 16-м тренером национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.