Эмоции поутихли. Теперь стоит признать: Петраков – единственный, кто заслужил возглавить сборную Украины
Петраков – 16-й тренер во главе сборной Украины
Специалист был назначен И. О. наставника «сине-желтых»
18:57
Александр Петраков / Фото - УАФ
Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров не смог возглавить сборную Украины. В связи с этим И. О. главного тренера «сине-желтых» был назначен Александр Петраков.
Таким образом, 64-летний специалист стал уже 16-м тренером национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Ранее Петраков пообещал сделать все, чтобы поехать на чемпионат мира в Катаре.