Петраков: «Боруссія» – дуже хороший суперник. Вони грають за тією ж схемою, що і Шотландія»

Тренер збірної шкодує, що не всі основні гравці можуть взяти участь у спарингу

Олександр Петраков / Фото - uaf.ua Головний тренер збірної України Олександр Петраков перед контрольним матчем з «Боруссією» Менхенгладбах заявив, що це чудовий суперник для підготовки до гри відбору на чемпіонат світу проти Шотландії: Чи має «Боруссія» схожий ігровий стиль зі збірною Шотландії, з якою ви зіграєте в плей-офф відбору ЧС-2022? У «Боруссії» схожа ігрова схема, а саме — 3-5-2 з переходом на 3-4-3. Схожим чином грає і збірна Шотландії. Було б добре, аби проти такого суперника зіграли й наші основні гравці-легіонери. Ми розповідаємо хлопцям, як грати, час є. Це дуже хороший суперник. Нагадаємо, два півзахисника збірної України не зможуть взяти участь в матчі з «Боруссією».

Сергей Лукьяненко