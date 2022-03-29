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Петраков: «Для меня больше не существует такого государства, как россия»

Главный тренер сборной Украины в шоке с действий террористов
Футбол Сборная Украины
12:10
Петраков: «Для меня больше не существует такого государства, как россия»
Александр Петраков / Фото: Футбол 1/2/3

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о действиях террористической россии в нашей стране.

«Не могу даже поверить в случившееся. Когда все произошло, мне позвонил сын и рассказал, что началась война. Для меня больше нет такого государства, как россия, ни людей, ни друзей уже у меня там нет. Сложно говорить.

То, что мы станем сильнее, это даже не 100%, а 200%. И когда будет игра сборной, а когда-то она будет, я попрошу президента, чтобы как можно больше воинов пришло к нам на игру, а мы все стали и аплодировали. Я просто горжусь этими ребятами. Парни, вы делаете невероятное дело. Я тренер национальной сборной по футболу, хочу стать перед вами на колени и сказать спасибо от всех наших футболистов. Пусть вас бережет Бог. Слава Украине».

Известно, что 64-летний Петраков не намерен покидать Киев и даже хотел пойти в тероборону, но его не приняли.

Источник: sport.ua Петр Приходько
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Александр Петраков

Комментарии 1

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29 марта 2022г. 12:33
Так й ти  для Росії не існуєшь.
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