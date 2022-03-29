Петраков: «Для меня больше не существует такого государства, как россия»

Александр Петраков / Фото: Футбол 1/2/3

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о действиях террористической россии в нашей стране.

То, что мы станем сильнее, это даже не 100%, а 200%. И когда будет игра сборной, а когда-то она будет, я попрошу президента, чтобы как можно больше воинов пришло к нам на игру, а мы все стали и аплодировали. Я просто горжусь этими ребятами. Парни, вы делаете невероятное дело. Я тренер национальной сборной по футболу, хочу стать перед вами на колени и сказать спасибо от всех наших футболистов. Пусть вас бережет Бог. Слава Украине».