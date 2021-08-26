Петраков довызвал в сборную Украины еще одного вратаря вместо Лунина
Петраков до сих пор не подписал контракт с УАФ
Ожидается, что тренер сделает это до конца августа
14:59
Александр Петраков / Фото: Twitter
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков до сих пор не подписал контракт с УАФ.
Сообщается, что стороны пока не уладили все детали контракта. Петракову предлагается месячная зарплата в размере 25-30 тысяч евро в месяц. Это гораздо меньше, нежели получал Андрей Шевченко.
Ожидается, что до конца месяца стороны окончательно уладят все детали и подпишут контракт.
Напомним, Петраков довызвал в сборную Украины еще одного вратаря вместо Андрея Лунина.
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