Петраков до сих пор не подписал контракт с УАФ

Ожидается, что тренер сделает это до конца августа

Александр Петраков / Фото: Twitter

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков до сих пор не подписал контракт с УАФ.

Сообщается, что стороны пока не уладили все детали контракта. Петракову предлагается месячная зарплата в размере 25-30 тысяч евро в месяц. Это гораздо меньше, нежели получал Андрей Шевченко.

Ожидается, что до конца месяца стороны окончательно уладят все детали и подпишут контракт.

Напомним, Петраков довызвал в сборную Украины еще одного вратаря вместо Андрея Лунина.