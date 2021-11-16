Петраков доверится старой схеме. Кто сыграет в стартовом составе Украины против Боснии

Нам нужно атаковать, а соперник уже не мотивирован

Превью

Александр Петраков / Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины проведет решающий матч последних месяцев. Команде Петракова предстоит последняя игра в рамках отборочной кампании чемпионата мира-2022 в Катаре – против Боснии и Герцеговины на выезде.

В субботу встреча Боснии и Финляндии завершилась с неожиданным счетом – финны победили 3:1 и лишили боснийцев любых шансов на выход из группы со 2-го места, команда Петева в Катар точно не поедет и уже не имеет турнирной мотивации в нашей группе.

Это немного переворачивает те ожидания, которые мы строили о матче с Боснией. Мы рассчитывали, что команда Петева будет претендовать на выход из группы до конца отборочного раунда, рванет в атаку, и Петраков сможет сыграть в свой любимый футбол вторым номером с любимой схемой в три ЦЗ – 3-4-3. Но теперь все по-другому. Мы не знаем, как Босния будет играть в силу своего положения, а нас уже точно не устраивает ничья, только победа. Поэтому мы точно знаем, как будет играть Украина. И инициатива в игре должна исходить именно от нас. Для такого сценария гораздо лучше подходит схема с двумя центральными защитниками. Точно так, как мы играли в товарняке против Болгарии (1:1). Вы помните, как классно получалось? Против Боснии надо также.

Заявка сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тимчик (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – «Шахтер» Донецк), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – «Динамо» Киев), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбык (СК «Днепр-1»), Денис Гармаш («Динамо» Киев).

Вратарь

На этой позиции Петраков доверится проверенному варианту. В товарняке против Болгарии по тайму сыграли Георгий Бущан и Дмитрий Ризнык. Об их выступлении сложно что-то говорить, ведь работы у наших голкиперов практически не было.

Тем не менее, в стартовом составе на Боснию наверняка выйдет Пятов. Петраков за 2 последних месяца показал, что он доверяет опытному голкиперу в решающих матчах. Хорошая игра Пятова в домашнем матче с Боснией (1:1), где Андрею пришлось несколько раз спасать Украину, с чем он справился на отлично, помогает ему до сих пор застолбить место в основе национальной команды.

Защитники

С четырьмя позициями в этой линии все более-менее понятно. Места центральных защитников наверняка займут Николай Матвиенко и Илья Забарный, которые были основными в сборной и при Петракове, и при Шевченко на Евро. Петраков дал отдохнуть защитнику «Динамо» в матче с Болгарией, он и вовсе не попал в заявку. Логичный ход, у Забарного слишком много матчей в последнее время, а на Боснию он выйдет свежим. Позиция Матвиенко также неоспорима.

На местах латералей тоже не будет сюрпризов. Тымчик, который хорошо проявил себя против Болгарии, займет место правого защитника. Соболь из-за отсутствия Миколенко выйдет слева. Как и против Болгарии. Караваев и Корниенко (Виктор и вовсе не попал в окончательную заявку) пока проигрывают конкуренцию.

Полузащитники

При схеме 4-1-4-1, которая идеально подойдет для матча с Боснией, у полузащитников есть сразу 5 мест на поле. Это опорный хавбек, который страхует всю полузащиту, два атакующих полузащитника повыше и два вингера.

Начнем с первого. Здесь у Украины есть два кандидата: Сидорчук и Степаненко. Петраков больше доверяет полузащитнику «Шахтера», наверняка он и выйдет в старте. Об этом также говорит то, что тренер дал отдохнуть Тарасу в матче с Болгарией и выпустил его ближе к концовке.

Самая большая загадка – места двух атакующих полузащитников. Здесь у нас сразу шестеро претендентов: Зинченко, Малиновский, Шапаренко, Буяльский, Коваленко и даже Гармаш (хоть он и сейчас позиционируется как форвард, но может сыграть «ложную девятку»). Еще совсем недавно мы писали, что для футбола Петракова нет места ни Зинченко, ни Малиновскому. Но сейчас ситуация просто обязывает тренера поставить хотя бы одного из них. Непонятна ситуация с Шапаренко, который не попал в заявку на Болгарию. Зинченко и Малиновский сыграли очень неплохо, станет ли тренер рушить то, что хорошо работало в последнем матче и вклинивать Шапаренко? Для контроля мяча и позиционных атак больше подходят наши легионеры в «Аталанте» и «Сити», Шапаренко более уместен для контратакущего футбола. Рискнем предположить, что в старте выйдут Зинченко и Малиновский.

Позиция правого вингера неоспорима и не поддается обсуждению – в старте выйдет Ярмоленко.



Слева могут сыграть Зубков и Цыганков. Скорее всего, Петраков отдаст предпочтение лидеру «Динамо», который также получил отдых в матче с Болгарией и вышел лишь в концовке.

Форвард

Довбык неплохо сыграл против Болгарии: старался забить, открывался, предлагал себя, но все же видно, что ему пока не хватает взаимопонимания с партнерами. Тем не менее, конкурент у Яремчука все же появляется. Нападающий «Бенфики» вышел во втором тайме и доказал, что мы увидим его с Боснией в старте. Роман не забил, но понимает партнеров и двигается гораздо лучше, чем Довбык, что заметно невооруженным глазом.

Гармаш вызван в сборную для роли джокера. Если в концовке надо будет забивать, Петраков точно его выпустит.

Ориентировочный стартовый состав сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины (схема 4-1-4-1): Пятов – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Соболь – Степаненко, Зинченко, Малиновский – Ярмоленко, Цыганков – Яремчук.

Босния и Украина начнут в 21:45.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.