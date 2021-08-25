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Петраков довызвал в сборную Украины еще одного вратаря вместо Лунина

Голкипер «Реала» заразился коронавирусом
Футбол Сборная Украины
14:50
Петраков довызвал в сборную Украины еще одного вратаря вместо Лунина
Александр Петраков / фото - BBC

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал вратаря киевского «Динамо» Дениса Бойко в национальную команду, сообщает официальный сайт УАФ.

Причиной этому стало то, что украинский вратарь мадридского «Реала» сдал положительный тест на коронавирус и не успеет восстановиться к отборочным матчам ЧМ-2022.

Ранее из-за травм выбыли Георгий Бущан и Анатолий Трубин, а их место в команде заняли Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык.

Подопечные Петракова сыграют в квалификации Чемпионата мира 2022 против Казахстана (1 сентября) и Франции (4 сентября). Также команду ждет контрольный матч с Чехией (8 сентября).

Напомним, Мирча Луческу назвал условие, при котором отпустит Олега Гусева в тренерский штаб сборной Украины.



Павел Харченко
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Теги

Андрей Лунин Денис Бойко Александр Петраков

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