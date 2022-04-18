Петраков: «Если «Динамо» будет стоять на своем, то новый список вызванных в сборную Украины у меня уже есть»

Киевский клуб отказывается поставлять своих игроков в национальную команду

Александр Петраков / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о решении «Динамо» не отпускать своих футболистов в национальную команду. Его цитирует пресс-служба УАФ.

— Если «Динамо» будет стоять на своем и не отпустит игроков в лагерь сборной 2 мая, какими будут ваши действия? Президент киевлян Игорь Суркис процитировал наставника своего клуба Мирчу Луческу, мол, у него большой тренерский опыт и утверждает, что «игровой потенциал исполнителей в интересах сборной будет использован более рационально, если у них будет игровая практика в рамках серии товарищеских благотворительных матчей с топ-клубами Европы»…

— Здесь даже нечего комментировать. Только собрав исполнителей, которые образуют скелет команды, можно нарабатывать игровые схемы и готовиться к важным официальным матчам. Как может часть игроков готовиться отдельно от сборной, а их наставник быть уверенным, что лучше подготовит сборников к поединкам национальной команды таким образом? Извините, но это ерунда! Пока я главный тренер национальной команды, я отвечаю за ее подготовку к играм и результат. Все остальное – от лукавого. И еще одно: при всем уважении к спарринг-партнерам киевлян и к тому, что они поддерживают идею сбора средств на помощь украинской армии и украинскому народу, они не относятся к топ-клубам Европы, поэтому не следует извращать понятия! Очевидно, что динамовцы могут провести эти игры и без сборников, к тому же, как мы уже видели, они успешно использовали фактор выступления своих арендованных футболистов в обеих командах товарищеского матча, как это было с Беньямином Вербичем. Это показательные поединки, и турнирный фактор у них не является первоочередным.

— Какой основной месседж вы хотели бы сейчас послать динамовцам?

— Прежде всего хочу подчеркнуть, что эта позиция клуба — это не идея футболистов: я постоянно на связи с ребятами и знаю, что они готовы приехать в сборную и защищать цвета Украины. Мой месседж один: есть вызов национальной команды — 2 мая нужно быть в Словении. А руководству клуба хочу напомнить, что разрешения на временный выезд за границу футбольным клубам были предоставлены Министерством молодежи и спорта Украины именно по причине подготовки национальной команды к официальным играм. Раньше я уже благодарил клубы за эту инициативу и за то, что они предоставляют сборникам игровую практику. Но теперь мы собираем национальную сборную вместе — так что не нужно придумывать несуществующие причины и вставлять палки в колеса во время подготовительного процесса главной команды. В стране идет война, и сейчас нет полутонов. Все должно быть четко: есть вызов в сборную, прошу явиться. Если нет — как ни обидно, придется «Динамо» вернуться в Украину, а мне — заменить динамовцев игроками из других клубов.

— Вы уже ведете поиск альтернативных кандидатов в сборную?

— Ситуация заставляет. В общем, я постоянно нахожусь на связи с главными тренерами украинских клубов, от которых чувствую только поддержку и помощь. Хочу особо поблагодарить наставника «Руха» Леонида Кучука, а также клубных функционеров — президента львовского клуба Григория Козловского, исполнительного директора СК «Днепр-1» Андрея Русола, директора по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срну: они помогают мне с поиском игроков в возникшей ситуации. Если необходимость доукомплектовать команду будет, я планирую это сделать и с помощью игроков молодежной сборной Украины, и за счет более опытных исполнителей из украинского чемпионата и из-за рубежа. Как вы знаете, многие футболисты находятся на карандаше у тренерского штаба, и сейчас они могут получить шанс стать будущим национальной команды. При этом, правда, будет один дополнительный нюанс: мы заблаговременно сделали британские визы для большой группы игроков, чтобы спокойно осуществлять селекцию во время подготовки. Теперь же новым кандидатам в сборную предстоит еще открывать визу. Но мы сделаем это по необходимости.

— Итак, говоря о вынужденном доукомплектовании сборной, можно ожидать дополнительного списка вызванных игроков?

— Да, я уже фактически составил его. Жду четкой позиции «Динамо», чтобы понимать, обнародовать новый список игроков сборной Украины или нет.

Ранее Петраков уже заявлял, что шокирован решением «Динамо».