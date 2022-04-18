Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 2
Сегодня 3
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (9 событий из 19) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Лидс - Челси -:- Перенесен
16:15 Вест Хэм - Бернли 1:1 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Сити -:- Перенесен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:05 Лион - Бордо 6:1 Окончен
21:45 ПСЖ - Марсель 2:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - Бавария 0:3 Окончен
20:30 Байер - РБ Лейпциг 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Атлетико - Эспаньол 2:1 Окончен
22:00 Севилья - Реал 2:3 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Аталанта - Верона 0:0 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Барселона - Кадис 0:0 1-й тайм
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Наполи - Рома 1:1 Окончен
22:00 Аталанта - Верона 0:0 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Барселона - Кадис 0:0 1-й тайм
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Вильярреал - Валенсия -:- Запланирован
Сейчас в эфире
17:00
live
Информационный марафон
21:20
Богатыри

Петраков: «Если «Динамо» будет стоять на своем, то новый список вызванных в сборную Украины у меня уже есть»

Киевский клуб отказывается поставлять своих игроков в национальную команду
Футбол Сборная Украины
19:01
Петраков: «Если «Динамо» будет стоять на своем, то новый список вызванных в сборную Украины у меня уже есть»
Александр Петраков / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о решении «Динамо» не отпускать своих футболистов в национальную команду. Его цитирует пресс-служба УАФ.

— Если «Динамо» будет стоять на своем и не отпустит игроков в лагерь сборной 2 мая, какими будут ваши действия? Президент киевлян Игорь Суркис процитировал наставника своего клуба Мирчу Луческу, мол, у него большой тренерский опыт и утверждает, что «игровой потенциал исполнителей в интересах сборной будет использован более рационально, если у них будет игровая практика в рамках серии товарищеских благотворительных матчей с топ-клубами Европы»…

— Здесь даже нечего комментировать. Только собрав исполнителей, которые образуют скелет команды, можно нарабатывать игровые схемы и готовиться к важным официальным матчам. Как может часть игроков готовиться отдельно от сборной, а их наставник быть уверенным, что лучше подготовит сборников к поединкам национальной команды таким образом? Извините, но это ерунда! Пока я главный тренер национальной команды, я отвечаю за ее подготовку к играм и результат. Все остальное – от лукавого. И еще одно: при всем уважении к спарринг-партнерам киевлян и к тому, что они поддерживают идею сбора средств на помощь украинской армии и украинскому народу, они не относятся к топ-клубам Европы, поэтому не следует извращать понятия! Очевидно, что динамовцы могут провести эти игры и без сборников, к тому же, как мы уже видели, они успешно использовали фактор выступления своих арендованных футболистов в обеих командах товарищеского матча, как это было с Беньямином Вербичем. Это показательные поединки, и турнирный фактор у них не является первоочередным.

 — Какой основной месседж вы хотели бы сейчас послать динамовцам?

— Прежде всего хочу подчеркнуть, что эта позиция клуба — это не идея футболистов: я постоянно на связи с ребятами и знаю, что они готовы приехать в сборную и защищать цвета Украины. Мой месседж один: есть вызов национальной команды — 2 мая нужно быть в Словении. А руководству клуба хочу напомнить, что разрешения на временный выезд за границу футбольным клубам были предоставлены Министерством молодежи и спорта Украины именно по причине подготовки национальной команды к официальным играм. Раньше я уже благодарил клубы за эту инициативу и за то, что они предоставляют сборникам игровую практику. Но теперь мы собираем национальную сборную вместе — так что не нужно придумывать несуществующие причины и вставлять палки в колеса во время подготовительного процесса главной команды. В стране идет война, и сейчас нет полутонов. Все должно быть четко: есть вызов в сборную, прошу явиться. Если нет — как ни обидно, придется «Динамо» вернуться в Украину, а мне — заменить динамовцев игроками из других клубов.

 — Вы уже ведете поиск альтернативных кандидатов в сборную?

— Ситуация заставляет. В общем, я постоянно нахожусь на связи с главными тренерами украинских клубов, от которых чувствую только поддержку и помощь. Хочу особо поблагодарить наставника «Руха» Леонида Кучука, а также клубных функционеров — президента львовского клуба Григория Козловского, исполнительного директора СК «Днепр-1» Андрея Русола, директора по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срну: они помогают мне с поиском игроков в возникшей ситуации. Если необходимость доукомплектовать команду будет, я планирую это сделать и с помощью игроков молодежной сборной Украины, и за счет более опытных исполнителей из украинского чемпионата и из-за рубежа. Как вы знаете, многие футболисты находятся на карандаше у тренерского штаба, и сейчас они могут получить шанс стать будущим национальной команды. При этом, правда, будет один дополнительный нюанс: мы заблаговременно сделали британские визы для большой группы игроков, чтобы спокойно осуществлять селекцию во время подготовки. Теперь же новым кандидатам в сборную предстоит еще открывать визу. Но мы сделаем это по необходимости.

 — Итак, говоря о вынужденном доукомплектовании сборной, можно ожидать дополнительного списка вызванных игроков?

— Да, я уже фактически составил его. Жду четкой позиции «Динамо», чтобы понимать, обнародовать новый список игроков сборной Украины или нет.

Ранее Петраков уже заявлял, что шокирован решением «Динамо».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Александр Петраков

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Павелко: «Набрал Суркиса, все футболисты «Динамо» будут в сборной Украины 3 мая»
Павелко: «Набрал Суркиса, все футболисты «Динамо» будут в сборной Украины 3 мая»
Футбол Сборная Украины
20:46
Названы футболисты, которые могут заменить игроков «Динамо» в сборной Украины
Названы футболисты, которые могут заменить игроков «Динамо» в сборной Украины
Футбол Сборная Украины
20:02
Ребров: «Луческу — це не все «Динамо». Лише українці мають вирішувати долю своєї збірної.»
Ребров: «Луческу — це не все «Динамо». Лише українці мають вирішувати долю своєї збірної.»
Футбол Сборная Украины
19:30
Суркис: «Если игроки «Динамо» захотят готовиться к матчу с Шотландией со сборной, мы их без проблем отпустим»
Суркис: «Если игроки «Динамо» захотят готовиться к матчу с Шотландией со сборной, мы их без проблем отпустим»
Футбол Украинская Премьер-лига
19:20
Довбик присоединился к «Динамо»
Довбик присоединился к «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
19:10
Петраков: «Я шокирован решением «Динамо»
Петраков: «Я шокирован решением «Динамо»
Футбол Сборная Украины
18:23

Новости: Футбол

Павелко: «Набрал Суркиса, все футболисты «Динамо» будут в сборной Украины 3 мая»
Павелко: «Набрал Суркиса, все футболисты «Динамо» будут в сборной Украины 3 мая»
Сборная Украины
20:46
Капітан «Динамо» запевнив, що кияни прибудуть до лав збірної України
Капітан «Динамо» запевнив, що кияни прибудуть до лав збірної України
Сборная Украины
20:25
Названы футболисты, которые могут заменить игроков «Динамо» в сборной Украины
Названы футболисты, которые могут заменить игроков «Динамо» в сборной Украины
Сборная Украины
20:02
Ребров: «Луческу — це не все «Динамо». Лише українці мають вирішувати долю своєї збірної.»
Ребров: «Луческу — це не все «Динамо». Лише українці мають вирішувати долю своєї збірної.»
Сборная Украины
19:30
Суркис: «Если игроки «Динамо» захотят готовиться к матчу с Шотландией со сборной, мы их без проблем отпустим»
Суркис: «Если игроки «Динамо» захотят готовиться к матчу с Шотландией со сборной, мы их без проблем отпустим»
Украинская Премьер-лига
19:20
Довбик присоединился к «Динамо»
Довбик присоединился к «Динамо»
Украинская Премьер-лига
19:10
Петраков: «Если «Динамо» будет стоять на своем, то новый список вызванных в сборную Украины у меня уже есть»
Петраков: «Если «Динамо» будет стоять на своем, то новый список вызванных в сборную Украины у меня уже есть»
Сборная Украины
19:01
Петраков: «Я шокирован решением «Динамо»
Петраков: «Я шокирован решением «Динамо»
Сборная Украины
18:23
Маркевич – о Суркисах: «Динамо» должны заниматься люди, которые любят Украину, а не вот это вот»
Маркевич – о Суркисах: «Динамо» должны заниматься люди, которые любят Украину, а не вот это вот»
Украинская Премьер-лига
18:01
Все новости

Популярные новости

«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 20:22
5
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 19:40
2
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 18:39
2
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Футбол В Украине
12 апреля 10:41
3
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 18:58
6
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
Бокс Профессиональный бокс
14 апреля 16:30
Все новости