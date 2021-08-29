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Петраков: «Если возьму и вызову футболиста из России, вы же меня порвете, да?»

Специалист рассказал о перспективах украинцев из РПЛ в сборной
Футбол Сборная Украины
17:27
Петраков: «Если возьму и вызову футболиста из России, вы же меня порвете, да?»
Александр Петраков / фото - УАФ

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков раскрыл, будет ли он вызывать в сборную Украины футболистов, играющих в чемпионате России:

«Хороший вопрос. Вы мне скажите – возьму и вызову футболиста из России, вы же меня порвете, да?

На данный момент, скажу откровенно, что я не рассматриваю вопрос вызова из чемпионата России. Знаете, почему? Где-то в феврале я сидел дома – сами понимаете, пандемия, столько времени не работал. Думаю, я – коренной киевлянин, пойду пройдусь, прогуляюсь по городу пешком. Подошел к Михайловской церкви, зашел в Андреевскую, Софию Киевскую. Там со стороны фотографии тех, кто погиб, – военные, девушки, ребята молодые. Там столько этих фотографий людей и фамилий...

Я понял, что, наверное, сейчас ни футболисты из России, ни какого-то примирения априори быть не может. Столько детей остались сиротами. Поэтому, наверное, нет. Сейчас нет. Никак. Может, со временем. Но на этом этапе – нет. Говорю прямо и откровенно».

Ранее специалист и члены его штаба подписали контракты с УАФ. Впереди у национальной команды отборочные матчи ЧМ-2022 с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября).

Напомним, Петраков рассказал, в какой футбол будет играть сборная под его руководством.

 

Источник: УАФ Павел Харченко
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Теги

Александр Петраков сборная Украины (футбол)

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