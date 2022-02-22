Петраков: «Гармаш форвард? У меня есть нападающие. В «Динамо» это был форс-мажор»

Александр Петраков / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился в эфире FootballHUB мыслями о позиции Дениса Гармаша, сборах в Турции и дебюте Виталия Миколенко за «Эвертон».

Позиция форварда? Нет, какое нападение? Это форс-мажор у «Динамо» был, потому он играл. Я понимаю Мистера. У меня есть нападающие.

Сборы в Турции? Такого, чтобы кто-нибудь поразил – нет. Я езжу во все клубы. Тренеры – мои коллеги. Я смотрю за всеми ребятами, общаюсь.

Они делают клубный футбол в нашем государстве. Я приезжаю, всем желаю удачи. Беседую с каждым тренером команд УПЛ, даже Первой лиги.

Дебют Миколенко за «Эвертон»? Мы с Виталиком общаемся по телефону. Я звоню ему, спрашиваю, что там у него. Он мне все рассказывает.

У него все хорошо. В последнее время не общался, он приболел. Я общаюсь со всеми. С АПЛ я общаюсь с Зинченко, с Ярмоленко.