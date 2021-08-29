Петраков: «Говорил Цитаишвили: «Я стопроцентно знаю, ты уйдешь играть за сборную Грузии»

Георгий Цитаишвили / фото - Федерация футбола Грузии

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал решение Георгия Цитаишвили выступать за грузинскую национальную команду:

Мне предложил Александр Головко, спросил, не хочу я со своей командой сыграть? Я размышлял, думал. Казалось, что выйду сейчас, такая разница в возрасте, турнир Лобановского, опозоримся. Посоветовался с ребятами и пошел на это.

На этот турнир я взял Георгия Цитаишвили. Я позвал его к себе и говорю: «Как тебя называть? Гио, Жора?»

Ответил: «Как хотите, Васильевич. Давайте Гио».

Я ему говорю: «Cмотри. Я тебя беру в команду, я хочу привлечь тебя на чемпионат мира, но чтобы ты не был хитрым. Ты сейчас поиграешь за нас, а потом, я это стопроцентно знаю и чувствую, ты уйдешь играть за Грузию».

А он мне: «Нет нет, Васильевич, такого не будет, я вам говорю».

Вот видите, прошло время, Гио сделал это. Мои помощники могут это подтвердить. Он грузин, пошел играть за свою национальную сборную, это его выбор. Я не буду его за это осуждать».