Петраков: «Говорил Цитаишвили: «Я стопроцентно знаю, ты уйдешь играть за сборную Грузии»
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал решение Георгия Цитаишвили выступать за грузинскую национальную команду:
«По Цитаишвили – я человек открытый и прямой. Могу все рассказать. В свое время я участвовал в турнире Лобановского, там участвовала команда 1996-1997 года, а мы играли 1999-2000 годом, кто-то помнит?
Мне предложил Александр Головко, спросил, не хочу я со своей командой сыграть? Я размышлял, думал. Казалось, что выйду сейчас, такая разница в возрасте, турнир Лобановского, опозоримся. Посоветовался с ребятами и пошел на это.
На этот турнир я взял Георгия Цитаишвили. Я позвал его к себе и говорю: «Как тебя называть? Гио, Жора?»
Ответил: «Как хотите, Васильевич. Давайте Гио».
Я ему говорю: «Cмотри. Я тебя беру в команду, я хочу привлечь тебя на чемпионат мира, но чтобы ты не был хитрым. Ты сейчас поиграешь за нас, а потом, я это стопроцентно знаю и чувствую, ты уйдешь играть за Грузию».
А он мне: «Нет нет, Васильевич, такого не будет, я вам говорю».
Вот видите, прошло время, Гио сделал это. Мои помощники могут это подтвердить. Он грузин, пошел играть за свою национальную сборную, это его выбор. Я не буду его за это осуждать».
Ранее хавбек был впервые вызван в национальную команду. Уже известно, когда он сможет дебютировать в футболке сборной.
УАФ уже представила тренерский штаб украинской команды во главе с Петраковым.
Напомним, специалист рассказал, будет ли вызывать в сборную Украины игроков из российского чемпионата.
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